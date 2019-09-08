Дана Уайт: «Я не знаю Кадырова»
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Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье признался, что не знает Рамзана Кадырова. Глава Чечни посетил турнир UFC 242, который прошел в Абу-Даби.
— Рамзан Кадыров был здесь, на турнире. Знаете ли вы его лично? Общались ли вы с ним?
— Нет, я его даже не видел.
— Никогда о нем не слышали?
— Я не знаю его. Я его не видел. Мы не знакомы.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242