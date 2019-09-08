Дана Уайт: «Я не знаю Кадырова»

Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье признался, что не знает Рамзана Кадырова. Глава Чечни посетил турнир UFC 242, который прошел в Абу-Даби.

— Рамзан Кадыров был здесь, на турнире. Знаете ли вы его лично? Общались ли вы с ним?

— Нет, я его даже не видел.

— Никогда о нем не слышали?

— Я не знаю его. Я его не видел. Мы не знакомы.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция