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Сегодня, 14:10

Дана Уайт впервые высказался об аресте бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал арест бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса. По словам Уайта, Веласкес сделал то, что сделали бы на его месте многие люди.

«Мне жаль его и его семью. Это ужасно. Я не знаю подробностей дела, чтобы говорить об этом публично, но то, что я слышал... Все мы задумываемся о том, что мы бы сделали, случись это с нами. Кейн это сделал», — заявил Уайт в интервью Barstool Sports

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. По данным The San Jose Mercury-News, Гуларте надругался над близким родственником Веласкеса.

(Давид Хачатрян)

Дана Уайт
ММА
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