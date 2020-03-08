Дана Уайт шокирован боем Адесаньи и Ромеро

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя за титул чемпиона UFC в среднем весе. Новозеландец Исраэл Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро по очкам единогласным решением судей.

— После боя женщин за этим было сложно наблюдать, — цитирует Уайта BJ Penn. — Считаю, что Адесанья всегда подстраивается под стиль боя соперника. Бой с Андерсоном Силвой был похож на этот, но потом я вспоминаю поединок против Келвина Гастелума... Это была настоящая рубка. Гастелум хотел снести ему башку. Роберт Уиттакер пытался проделать то же самое. Это тоже был классный бой.

Уверен, что Паулу Коста не будет выжидать и полезет вперед. Поединок должен стать ярким зрелищем.

Я ожидал, что Йоэль Ромеро обрушится на Адесанью. Особенно после того, сколько всего он наговорил и наобещал. Это был его последний шанс на чемпионский титул. И он его не использовал. Я просто шокирован тем, как он проявил себя в этом бою.