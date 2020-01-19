Дана Уайт считает необходимым провести реванш Конора против Хабиба

Президент UFC Дана Уайт после победы ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) высказал мнение, что необходимо провести бой Конора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Бой Конора с Хорхе Масвидалем или поединок в легком весе? Все хотят подраться с Конором, но нужно смотреть, что сейчас имеет смысл, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Конор говорил о своих травмах перед боем с Хабибом, он с ума сходит, настолько он хочет реванш. Он знает, что не на сто процентов готов был. У Хабиба рекорд 28-0, в этом спорте очень сложно. Это бой, который нужно сделать в легком весе. Считаю, что должен быть бой Конора с Хабибом. Это важно даже для наследия Хабиба. Если он победит Тони Фергюсона, а потом опять победит Конора, у него будет 30-0, и это будет просто нечто. Хабиб против Конора — самый большой бой в истории спорта. Хочу ли я боя Конор — Масвидаль? Конечно! Но мы должны сделать то что имеет смысл. Такой поединок имеет значение для наследия обоих бойцов. Если Фергюсон победит Хабиба? Конор хочет вернуть этот пояс, он будет биться с тем, кто выиграет.

31-летний Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в первом раунде. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. 31-летний россиянин в последнем поединке победил американца Дастина Порье.