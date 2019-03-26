Дана Уайт: "Решение Макгрегора - здравое, я бы поступил также на его месте"

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение ирландского бойца ММА Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. Он выразил надежду, что спортсмен будет столь же успешным вне октагона, каким он был в нем.

– У него достаточно денег, чтобы завершить карьеру, – приводит ESPN слова Уайта. – Это здравое решение. На его месте я бы поступил также. Он завершил карьеру в смешанных единоборствах, а не закончил работать. Я уверен, что у него найдутся другие вещи, над которыми он будет продолжать работать. Следить за ним было очень весело. Он достиг невероятных результатов в этом виде спорта. Я так рад за него и с нетерпением жду, что он будет столь же успешным вне октагона, каким он был в нем.

Свой последний поединок Макгрегор провел в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Всего он провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА