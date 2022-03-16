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Сегодня, 13:01

Дана Уайт рассказал об уникальности Конора Макгрегора

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор (22-6) является редким сочетанием бойцовского таланта и маркетинговых способностей.

«Конор был идеальным бойцом, — сказал Уайт в подкасте Impaulsive. — Он самостоятельно рекламировал себя, и люди его просто обожали. У него был этот фактор успеха. При этом он мог хорошо драться.
Такого парня, как Конор, можно найти раз в 6-7 лет. И, скорее всего, этот парень будет не на уровне Конора. Даже не близко. Что я точно понял в этом бизнесе, так это то, что не нужно ожидать, что каждый боец будет как Конор».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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