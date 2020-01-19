Дана Уайт: «Кто-то говорит, что Серроне поддался Конору, но это полный бред»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что он думает о главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Конор нокаутировал своего соперника в первом раунде.

— Это было сумасшествие, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Вы больше не услышите уколов в его сторону о выступлении в этом дивизионе. Кто-то говорит, что Ковбой поддался, но это полный бред. У Конора был план на поединок, он его реализовал. Сколько pay-per-view (плата за просмотр трансляции — Прим. «СЭ») мы продали? Сумасшедшее количество. Цифры, которые мы увидели на стриминговых сервисах — это сумасшедшее количество. Можно говорить что угодно о Ковбое, но Конор был просто сумасшедшим. Это не значит, что Ковбой плохо подготовился.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.