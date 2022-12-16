Дацик — Шульский: где смотреть прямую трансляцию боя

Сегодня, 16 декабря, на волейбольной арене «Динамо» в Москве в соглавном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведут поединок тяжеловесы Вячеслав Дацик и Павел Шульский.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Емельяненко и Коваленко. Их поединок пройдет по правилам бокса. Основной кард турнира начнется в 21.00 мск. В прямом эфире видеотрансляцию боя Дацик — Шульский покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

На счету 41-летнего Дацика 6 побед и 7 поражений в ММА. 10 декабря 2022-го россиянин проиграл единогласным решением судей Ильясу Якубову в выставочном бое по правилам бокса. У 33-летнего Шульского 6 побед, 3 поражения и одна ничья в ММА.

15 декабря на церемонии взвешивания вес Дацика составил 122 килограмма, а у Шульского — 99,6 кг.