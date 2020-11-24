Российский боец ММА Вячеслав Дацик ответил на вызов, который ему бросил российский стронгмена Михаила Кокляева. Кокляев предложил Дацику провести поединок по правилам бокса.

— Привет, Мишаня! — сказал в видео у себя в Instagram Дацик. — Ты, как всегда, опоздал с вызовом. Видимо, еще не отошел от боя с Емельяненко. Птичка, прилетевшая тебе в бороду, затмила разум. На конец года у меня уже есть противник, а в следующем году — можно поговорить, если ты будешь готов.

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области. Он вышел на свободу 13 ноября 2020 года.

29 ноября 2019 года Кокляев провел бой по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко и проиграл нокаутом в первом раунде.