Дацик обещает вырубить Яндиева за Харитонова

Российский боец ММА Вячеслав Дацик бросил вызов Адаму Яндиеву. 39-летний боец хочет отомстить сопернику за избиение Сергея Харитонова.

— Если Адама не закроют, а Сереге лечиться долго... Адам, что такое «нежданчик»? Через 2-3 месяца после тренировок, когда я разовью дыхалочку, я готов показать тебе, что такое «нежданчик», — сказал Дацик на YouTube-канале True Gym MMA. — Что такое «подлянка»? В бою в на ринге подлый, гнусный, мерзкий невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте.