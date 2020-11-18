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Дацик обещает вырубить Яндиева за Харитонова

22:17
Вячеслав Дацик. Фото YouTube-канал True Gym MMA
Вячеслав Дацик. Фото YouTube-канал True Gym MMA
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик бросил вызов Адаму Яндиеву. 39-летний боец хочет отомстить сопернику за избиение Сергея Харитонова.

— Если Адама не закроют, а Сереге лечиться долго... Адам, что такое «нежданчик»? Через 2-3 месяца после тренировок, когда я разовью дыхалочку, я готов показать тебе, что такое «нежданчик», — сказал Дацик на YouTube-канале True Gym MMA. — Что такое «подлянка»? В бою в на ринге подлый, гнусный, мерзкий невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте.

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