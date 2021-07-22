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Цзю оценил шансы Гассиева против Валлиша: «Волевой боксер хорошего уровня»

14:31
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Российский боксер Константин Цзю высказался по поводу предстоящего поединка Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.

«Мурат очень крепкий, волевой боксер, который хорошего уровня, был чемпионом мира, поэтому уверен, что у него все получится. Но соперника его я не знаю. Уверен, что Гассиев сделает все возможное и отработает на сто процентов и порадует нас красивым боксом», — цитирует Цзю РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/860410-volevoi-bokser-tsziu-otsenil-shansy-gassieva-protiv-vallisha

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Виктория Кравченко все материалы автора

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