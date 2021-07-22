Цзю оценил шансы Гассиева против Валлиша: «Волевой боксер хорошего уровня»

Российский боксер Константин Цзю высказался по поводу предстоящего поединка Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша.

«Мурат очень крепкий, волевой боксер, который хорошего уровня, был чемпионом мира, поэтому уверен, что у него все получится. Но соперника его я не знаю. Уверен, что Гассиев сделает все возможное и отработает на сто процентов и порадует нас красивым боксом», — цитирует Цзю РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.