Что 20-летняя карьера в ММА сделала с лицом Оверима. Сильное фото

На странице в Instagram vukoje.mma выложили фотографию Алистера Оверима — его лицо, покрытое шрамами, крупным планом. Голландский боец разместил запись у себя на странице.

В ночь на воскресенье 40-летний Оверим победил техническим нокаутом 29-летнего Аугусто Сакаи на турнире UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9).

Голландец выступает в ММА с 1999 года. Он стал вторым бойцом в истории после россиянина Алексея Олейника, кто побежал в четырех десятилетиях. На счету Оверима 47 побед и 18 поражений в ММА, а также 10 побед и 4 поражения в профессиональном кикбоксинге. Он бывший чемпион Strikeforce и Dream в тяжелом весе.