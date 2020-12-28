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Чимаев рассказал, что большую часть жизни у него была другая фамилия

18:29
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал «СЭ», что большую часть жизни провел под фамилией Гириханов.

 — Почему вы поначалу выступали под фамилией Гириханов?

— Гириханов — это моя материнская фамилия. Потом я ее поменял на отцовскую.

 — То есть большую часть жизни провели с фамилией Гириханов?

— Ну да.

 — А когда поменяли ее на отцовскую?

— Когда в Швецию переехал (Чимаев переехал в Швецию в 2013 году. — Прим. «СЭ»). Вообще, первая фамилия у меня была отцовская. Потом ее изменили на фамилию матери — не знаю, почему. А затем ее опять изменили — на Чимаев.

На счету 26-летнего Чимаева 9 побед в 9 боях в ММА (3-0 в UFC). В ночь на 21 января он проведет бой с Леоном Эдвардсом (18-3 ММА, 10-2 UFC). (Илья Андреев)

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