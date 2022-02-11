Чимаев опроверг информацию о том, что его не пустили в США

Боец UFC Хамзат Чимаев в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в январе он прилетел в США, однако на границе его не пустили в страну и, вероятно, аннулировали визу.

«Я прилетел в Таиланд, а сейчас улечу в Швецию. И оттуда — в США. Пока что виза есть. Пока есть, будем драться. А если не будет, то не будет. Мне без разницы. Драться по-любому буду», — сказал Чимаев.

«Много чего про меня говорят в интернете. Тот, кто хочет что-то узнать, пусть у меня спрашивает, а не в интернете. Не знаю, у кого эта информация появилась. Наврали людям... Сейчас в интернете люди как стая овец. Одна овца побежала в сторону — и все за ней... Тупые новости», — отметил боец.

В феврале Чимаев провел сбор в Таиланде — в зале Tiger Muay Thai. «В субботу я улечу домой, — сказал боец. — Там, в Швеции, 2-3 недели буду готовиться. И как UFC скажут, вылечу в Америку — как обычно, за месяц до боя. И там продолжу подготовку. Мне сказали, что на 99 процентов это [соперником будет] Гилберт Бернс. Я готовлюсь. Мне никогда не давали [бои] за два месяца. Единственное — бой с Ли Цзяньлянем. Его дали за полтора месяца. А за два месяца мне никогда не говорили: «У тебя 100 процентов этот бой есть». Обычно за две-три-четыре недели. Посмотрим. Надеюсь, Гилберт согласится и мы будем драться».

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях в ММА (4-0). Ранее сообщалось, что его ближайший бой запланирован на турнире UFC 273, а соперником должен стать бразилец Гилберт Бернс. Турнир пройдет 10 апреля в Джексонвилле (Флорида, США).