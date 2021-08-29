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Чикадзе хочет подстраховать титульный бой Волкановски — Ортега

21:57
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе вызвался подстраховать титульный бой Алекса Волкановски против Брайана Ортеги 26 сентября на UFC 266.

«Я человек слова и всегда отвечаю за свои слова, — сказал Чикадзе в интервью UFC Russia. — Я выиграл два боя, нокаутировал настоящих легенд этого спорта. Я здесь, чтобы драться с лучшими соперниками. Я бы с радостью подстраховал предстоящий титульный бой. Если нет, то есть один гаваец во главе нашего дивизиона. Он знает меня, я видел интервью, в котором его спросили про меня, а он такой: «Да, слышал про этого парня Гигу, который пинает соперников». Я не просто какой-то Гига, я выбиваю из людей дерьмо. Макс Холлоуэй, я давно ждал этого момента. Либо он, либо страховка титульного поединка. Вот для чего я здесь».

29 августа на UFC Vegas 35 Чикадзе победил нокаутом в третьем раунде Эдсона Барбозу.

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Никита Карин все материалы автора

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