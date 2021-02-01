Чемпионат Европы по ММА-2021 пройдет в России

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил 1 февраля, что чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА) впервые пройдет в России под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA.

«На недавней встрече Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал очень важным и правильным, что в это сложное для всех время Союз ММА России сумел привлечь международное мероприятие такого масштаба в Россию», — подчеркнул Габдуллин.

По словам главы Союза ММА России, организация сделает все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран.

В числе городов-претендентов на проведение турнира Габдуллин назвал Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

(Пресс-служба Союза ММА)