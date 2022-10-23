Леон Эдвардс поздравил Махачева с победой. Видео

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) после боя Ислама Махачева (23-1) и Чарльза Оливейры (33-9) на UFC 280 подошел к команде Махачева и поздравил с победой.

Известно, что Эдвардс тренировался в зале AKA, где несколько раз спарринговал с Махачевым. По словам Махачева, ему было не тяжело работать с ныне чемпионом в полусреднем весе.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.