Усман прокомментировал драку Ковингтона и Масвидаля

Чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер P4P Камару Усман (20-1) уверен, что оба бойца — Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль — поступили неправильно, доведя дело до уличной драки.

«Во-первых, печально, что драка перешла на улицу, — приводит слова Усмана MMA Junkie. — Вот что случается, когда боец не следит за своим ртом. Ты не можешь говорить все, что угодно и думать, что дело закончится в клетке.

Конечно, есть бойцы, такие как я, которым наплевать на все то, что говорит оппонент. В конце концов я побью его в октагоне. В конкретно этом случае Колби перешел черту. Некоторые бойцы недостаточно мудры, чтобы понять, что не стоит рисковать своей жизнью ради того, чтобы побить парня на улице.

Теперь Масвидалю грозит арест. Печальная ситуация. Оба парня не правы. Ты не можешь болтать все, что угодно только потому, что ты хочешь продать больше платных трансляций. Это неправильно.

Также ты не можешь, будучи профессиональным спортсменом, нападать на кого-либо на улице. Да, я понимаю, что он напал на другого спортсмена. Но ты не можешь делать этого за пределами клетки. Оба парня проиграли в этой ситуации. Я молюсь за них. Надеюсь, что с ними все будет в порядке".

Масвидаль напал на Ковингтона у Стейк-хауса в Майами и выбил ему зуб. Масвидалю грозит до 15 лет тюремного заключения.