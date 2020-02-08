Чемпион мира по самбо: «По Емельяненко давно кулак плачет»

Двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Заболотный нелицеприятно высказался в отношении соотечественника Александра Емельяненко. Он назвал его алкоголиком и редиской, добавив, что по нему давно плачет кулак.

— Сколько уже этому Саше-алкоголику будет сходить все с рук? Мой тренер по самбо Алексей Чугреев ломал ему стул об голову, когда тот приставал к его девушке, — написал Заболотный в Instagram. — Ребята из Литвы рассказывали, как он нападал в Пекине на женщин и бегал пьяный, прося пять долларов. Этот человек опасен для общества, завтра он нападет на чью-то жену, сестру, дочь. По нему кулак давно уже плачет. Я думаю, его еще не перевернули за язык из уважения к Федору Владимировичу.

P. S. Смолякова Диму не защищаю он много тоже борщит особенно про раздевание мужчин -его это не красит, у всех наций свои обычай переданные дедами , но такими словами как Петух -нельзя кидать не зная человека.