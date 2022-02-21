Бывший боец UFC Чейл Соннен выразил недоумение, почему UFC организует бой Ислама Махачева (21-1) и Бобби Грина (29-12) в промежуточном весе. Соннен считает, что об этом попросил Грин.

«Когда я более внимательно изучил этот поединок, я заметил одну вещь. Они дерутся в промежуточном весе. Я не знаю что это значит, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Они будут драться в весе, который на 5 фунтов превышает верхний предел легкого дивизиона. Это глупо. Нам придется поверить, что о бое в промежуточном весе попросил сам Бобби. Мы знаем, что Бобби может сделать вес, потому что 13 дней назад он его сделал. У него есть еще 13 дней, чтобы уложиться в вес. Я не думаю, что Ислам попросил провести этот бой в промежуточном весе из-за смены соперника. Ислам все равно готовился гонять».

Поединок между Махачевым и Грином состоится 27 февраля рано утром по московскому времени на турнире UFC Fight Night 202. Бой пройдет в весе 160 фунтов, что на 4 фунта больше лимита рейтингового боя легкого дивизиона.