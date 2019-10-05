Чеченский боец не стал добивать поверженного соперника, хотя бой продолжался

Российский боец Магомед Бибулатов, выступающий в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг), победил бразильца Джосиела Силву техническим нокаутом во втором раунде на турнире ACA 100 в Грозном.

Чеченский спортсмен нанес лоу-кик по внутренней стороне бедра, после чего Силва упал. Рефери не остановил бой, однако Бибулатов не стал добивать соперника. Он имитировал два удара, после чего судья в октагоне наконец сигнализировал о прекращении поединка.

31 летний Бибулатов провел в ММА 17 боев (15 побед, 2 поражения).