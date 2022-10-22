Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: прямая трансляция боя начнется около 23.30

В субботу, 22 октября состоится поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.

На счету 31-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в ММА, у 33-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений, еще один поединок бразильца признан несостоявшимся.

Бой Махачева и Оливейры в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass. Также за турниром UFC 280 можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Прямая трансляция боя начнется примерно в 23.30 по московскому времени.