Царукян рассказал, кто из топовых бойцов UFC отказался от поединка с ним

Российский легковес, выступающий в UFC, Арман Царукян рассказал об отказах топовых легковесов от поединка с ним после того, как бразилец Ренато Мойкано выбыл из боя.

«С Дэном Хукером, с Грантом Доусоном, с Бенеилом Дариушем вели переговоры по поводу боя со мной, но почти все отказались. Я был открыт на главный бой вечера. Любой соперник из топ-15 мог бы со мной подраться, но никто не согласился брать на себя этот риск», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

17 июня в со-главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакином Силвой. В последнем поединке в декабре 2022 года Царукян победил единогласным решением судей соотечественника Дамира Исмагулова.