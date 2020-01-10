Бывший соперник Забита Магомедшарипова уволен из UFC

Американец Кайл Бохняк, в апреле 2018 года проводивший бой против Забита Магомедшарипова на UFC 223 в Бруклине, более не является бойцом промоушена.

— В настоящий момент веду поиск в качестве свободного агента и с интересом жду, что готовит мне будущее. Мое путешествие далеко от завершения, и я еще поработаю. С кем бы вы хотели, чтобы я подписал контракт? — написал Бохняк в Instagram.

После поединка с Магомедшариповым, который он проиграл единогласным судейским решением, 32-летний Кайл Бохняк потерпел еще два поражения. Всего он провел семь поединков в UFC, только в двух из них одержав победы, но ни разу в своей карьере не проиграл досрочно.