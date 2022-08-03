Энтони Петтис: «Сложно назвать Хабиба величайшим, учитывая то, что сейчас делает Оливейра»

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (25-13) заявил, что трудно назвать Хабиба Нурмагомедова (29-0) величайшим легковесом, потому что именно Чарльз Оливейра (33-8) вычищает весь свой дивизион.

«Сложно назвать его (Нурмагомедова. — Прим. «СЭ) величайшим, — сказал Петтис в интервью Just Scrap Radio. — Просто посмотрите, что сейчас делает Оливейра. Посмотрите на имена, которые он побеждает. Джон Джонс вычистил свой дивизион и сейчас хочет подняться в тяжелый. То же самое может сделать Оливейра. Он может побить Ислама, Бенила Дариуша и Матеуша Гамрота. Так он вычистит весь дивизион и станет самым доминирующим чемпионом».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.