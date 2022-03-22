Джимми Ривера подписал контракт с кулачной лигой BKFC

Бывший боец легчайшего веса UFC Джимми Ривера подписал контракт с американской кулачной организацией Bare Knuckle FC, заявил президент лиги Дэвид Фельдман. Ривера проведет дебютный бой в Bare Knuckle FC 6 мая на турнире BKFC 25 в Орландо, Флорида.

«Это важное подписание для нашей компании, — приводит слова Фельдмана MMA Fighting. — В течение последних нескольких месяцев мы активно работали над тем,чтобы подписать его. Обе стороны очень рады вместе двигаться вперед.

Репутация Джимми говорит сама за себя. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть Джимми в действии. Это действительно особый день для нашей организации».

Ривера провел в UFC 11 поединков. В последнем бою он проиграл Педро Муньосу единогласным решением судей 27 февраля 2021 года на UFC Fight Night 186. 25 августа 2021 года Ривера был уволен из UFC.