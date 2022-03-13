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Сегодня, 13:01

Дэви Рамос стал седьмым участником гран-при АСА

Давид Хачатрян

Бывший боец UFC Дэви Рамос стал седьмым участником гран-при АСА, сказано в Instagram лиги. 35-летний бразилец с 2017 года выступал в сильнейшей лиге мира. В последнем поединке он проиграл Арману Царукяну единогласным решением судей 18 июля 2020 года на UFC Fight Night 172.

В гран-при АСА уже заявлены Луис Пенья (9-3), Юсуф Раисов (18-2), Хакран Диас (26-7), Али Багов (32-11), Эдуард Вартанян (23-4) и Артем Резников (22-6). Состав пар будет определен в результате жеребьевки.

Известно, что Раисов проведет следующий поединок против бразильца Диаса. Бой состоится в рамках первого этапа Гран-при ACA в легком весе на АСА 138 в спортхолле «Колизей» в Грозном (26 марта). Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.

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