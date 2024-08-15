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Сегодня, 13:01

Бывший боец Strikeforce арестован по подозрению в убийстве

Давид Хачатрян
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46-летний экс-боец Strikeforce Лумумба Сэйерс (6-5) арестован по подозрению в убийстве человека. Сэйерс застрелил мужчину на вечеринке по случаю дня рождения ребенка в парке Пионер в городе Коммерс-Сити, штат Колорадо. Об этом сообщает Sherdog.

По показаниям свидетелей, Сэйерс подошел к мужчине и выстрелил ему в голову. Жертвой оказался Малкольм Уотсон, который, как предполагалось, был другом человека, обвиняемого в убийстве сына Сэйерса в прошлом году. Сэйерс якобы пытался выстрелить в мужчину еще раз, но пистолет «заклинило». В показаниях свидетеля под присягой говорится, что убийство, вероятно, было совершено из мести.

Сэйерс выступал с 2009 по 2014 год. В Strikeforce он выиграл два боя.

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