Британец издевался над соперником на шоу Bellator. Все кончилось нокаутом

Британский боец полусреднего веса (до 77,1 кг) Майкл Пейдж нокаутировал ирландца Ричарда Кили на турнире Bellator 227 в Дублине.

32-летний Пейдж во время боя кривлялся (например, танцевал), издеваясь над противником, который не доставил ему никакого урона. Кили раздражали действия оппонента, он даже показал ему неприличный жест.

В середине первого раунда Пейдж ударил соперника коленом в прыжке, после чего ирландец упал. Арбитр тут же остановил бой.

