Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:11

Сорвался очередной бой на UFC 283. Брэд Таварес получил травму

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Средневес UFC Брэд Таварес (19-7) не сможет принять участие на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, который состоится 21 января.

Американец должен был встретиться с бразильцем Грегори Родригесом (13-4). В настоящее время Родригесу ищут нового соперника, пишет MMA Fighting.

Таварес прошлый бой проиграл Дрикусу Дю Плесси (18-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Родригес идет на серии из двух побед. В прошлом поединке он одолел Чиди Нджокуани (22-8) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 17 сентября 2022-го на UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе, США.

UFC
1
0
Читайте также
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о зачистке Соледара от ВСУ
В Санкт-Петербурге восьмиклассник найден мертвым рядом с жидкостью для вейпа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алджамейн Стерлинг выбыл из-за травмы. О'Мэлли настаивает на бое с Сехудо
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости