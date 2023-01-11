Сорвался очередной бой на UFC 283. Брэд Таварес получил травму

Средневес UFC Брэд Таварес (19-7) не сможет принять участие на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, который состоится 21 января.

Американец должен был встретиться с бразильцем Грегори Родригесом (13-4). В настоящее время Родригесу ищут нового соперника, пишет MMA Fighting.

Таварес прошлый бой проиграл Дрикусу Дю Плесси (18-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Родригес идет на серии из двух побед. В прошлом поединке он одолел Чиди Нджокуани (22-8) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 17 сентября 2022-го на UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе, США.