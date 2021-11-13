Брата Хабиба доставили в аэропорт Махачкалы и отвезли на допрос в ОВД
09:33
Российский боец Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, был доставлен из Москвы в аэропорт Махачкалы, сообщает «Известия».
После прилета Нурмагомедов и Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска.
В четверг, 11 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в Москве по подозрению в том, что они сбили полицейского на автомобиле в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву.
Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Усман является бойцом Bellator, на его счету 14 побед в 14 поединках по правилам ММА.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1249326/2021-11-13/brata-nurmagomedova-i-idrisova-dostavili-na-dopros-v-ovd-kaspiiska
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