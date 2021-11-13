Бойцу ММА Лозану удалили одну тестикулу после удара коленом в пах на тренировке

Бойцу PFL Кристиану Лозану удалили яичко после несчастного случая на тренировке, сообщил спортсмен в Instagram.

«Непростой была прошлая ночь. В результате несчастного случая на тренировке после удара коленом я получил разрыв левого яичка, что в итоге привело к его хирургическому удалению. Спасибо всем, кто помог мне добраться до больницы.

Сейчас я уже отдыхаю дома, операция прошла хорошо. Док сказал, что с тестостероном все будет в порядке, не потеряется и способность иметь детей. Но вот если я лишусь еще одного, то это будет совсем другая история. Поэтому хотел бы заранее предупредить: если кто-то ударит меня в мое последнее яичко, то мы больше не друзья", — написал Лозан.

26-летний боец на текущий момент одержал 9 побед в карьере и 2 поражения.