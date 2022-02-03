Бой Ильяса Хамзина и Луана Сантьяго возглавит вечер RCC Intro 19

Российский боец Ильяс Хамзин (8-2) и Луан Сантьяго (16-5) из Бразилии проведут главный бой в Екатеринбурге на шоу RCC Intro 19, информирует пресс-служба промоушена. Поединок пройдет 23 февраля.

Хамзин уже давно считается звездой лиги RCC. Все свои профессиональные бои он провел в Екатеринбурге. В прошлом году он провел три боя и одержал две победы. Сначала он досрочно уступил Борису Медведеву, а затем победил судейскими решениями Эдналдо Маркеса и Мишеля Силву.

В активе Сантьяго в два раза больше поединков, титул чемпиона Brave CF и 25 позиция в рейтинге сильнейших бразильцев в дивизионе легкого веса. При этом, бразилец выступал в разных весах, и ниже и выше 70 кг — поединок на RCC пройдет в полусреднем весе (до 77 кг).