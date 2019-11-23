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Бой Хабиб — Мейвезер может пройти в январе 2020 года

12:58

Бой по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым может пройти в январе 2020 года в Саудовской Аравии. Об этом в Instagram сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз, выложив афишу потенциального поединка.

По его словам, Хабиб готов надрать задницу американскому боксеру в любой день недели. Напомним, ранее Мейвезер объявил о своем возвращении в спорт и отметил, что готовит вместе с Уайтом особенное событие.

— Так изначально планировалось, но большой папочка бойцовского спорта Дана Уайт спрятал Флойда, — написал Абдельазиз. — Трое из нас знают, что произошло на самом деле, но честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Флойдом. Наконец-то у него хороший промоутер для продвижения боев. Отбросив дерьмо, Флойд — величайший боксер своего времени, а Дана Уайт — величайший промоутер. Вместе они могут сделать большие вещи. Уважаю их обоих, но Хабиб вздернет задницу Флойда в любой день недели.

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