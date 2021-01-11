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Бой двоюродного брата Нурмагомедова состоится на турнире, на котором выступит Макгрегор

23:15
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Бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова и казахстанца Сергея Морозова перенесен на 20 января, информирует ТАСС.

Изначально поединок должен был пройти на турнире UFC 257. Данный турнир возглавит бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

При этом Хабиб Нурмагомедов, до настоящего момента владеющий чемпионским титулом в легком весе, будет находиться в раздевалке.

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