Бой двоюродного брата Нурмагомедова состоится на турнире, на котором выступит Макгрегор

Бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова и казахстанца Сергея Морозова перенесен на 20 января, информирует ТАСС.

Изначально поединок должен был пройти на турнире UFC 257. Данный турнир возглавит бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

При этом Хабиб Нурмагомедов, до настоящего момента владеющий чемпионским титулом в легком весе, будет находиться в раздевалке.