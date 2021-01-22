«Большой папа» вызвал блогера Даву на бой из-за избиения Бузовой

Обладатель звания «Самый большой бицепс России», участник силового экстрима Денис Вильданов вызвал на боксерский поединок блогера Давида Манукяна. Таким образом спортсмен решил отомстить Даве за его бывшую девушку, певицу Ольгу Бузову, которая обвинила того в рукоприкладстве, изменах и издевательствах.

«Бузова жалуется, что Дава, зверь такой, ее лупит. Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьешь Ольгу — ну она маленькая такая, кого бить? Я тебе предлагаю — давай выскочим с тобой по правилам бокса! Я тебя уверяю, со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой», — заявил Вильданов РЕН ТВ.

Сейчас бывший пауэрлифтер, вес которого составляет 190 килограммов, готовится к бою против самбиста и бойца смешанных единоборств Максима Новоселова.