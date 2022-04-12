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Сегодня, 16:43

Дацик и Кавалари чуть не подрались на пресс-конференции

Дацик и Кавалари устроили словесную перепалку на пресс-конференции
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик, Хетаг Цопанов и Сауло Кавалари.
Фото «СЭ»

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари устроили словесную перепалку на пресс-конференции перед боем в рамках турнира PRAVDA.

«Дацик, готовься на пенсию. Я твою голову с собой в багажное отделение сдам и отвезу в Бразилию», — сказал Кавалари, на что Дацик ответил: «Мне на пенсию еще рано, у нас пенсии очень маленькие».

Также Кавалари назвал Дацика «мешком»: «Дацик, ты мешок, и 15-го числа ты это увидишь. Я знаю, что публика его очень любит, но я очень злой. Я тебя просто ушатаю. Ты вообще никто. Я твой кошмарный сон».

«Мы жили в спортазале, а по ночам мы выходили и грабили валютчиков и инкасаторов. Мы русские самые разбойники. Покажем тебе, как надо бить», — ответил Дацик.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Посмотреть поединок турнира PRAVDA зрители РЕН ТВ cмогут в прямом эфире.

Вячеслав Дацик
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