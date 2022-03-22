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Сегодня, 12:57

Боец UFC Пол Крэйг назвал дочь в честь Демиана Майи

Давид Хачатрян
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Полутяжеловес UFC шотландец Пол Крэйг заявил, что назвал свою дочь в честь полусредневеса UFC 44-летнего бразильца Демиана Майи.

«Я восхищаюсь многими бойцами, но больше всего я уважаю Демиана Майю, — приводит слова Крэйга издание BJ Penn. — Я назвал свою дочь в его честь. Хотите верьте, хотите нет, но ее зовут Майя. Я хочу встретиться с Демианом, чтобы воочию понаблюдать за его джиу-джитсу».

В ответ на это Майя поблагодарил Крэйга, отправив в Twitter молитвенный эмодзи.

Крэйг победил Никиту Крылова удушающим приемом в первом раунде на UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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