Боец UFC остановил злоумышленника, который вторгся в его дом

Американский боец ММА Энтони Смит подрался со злоумышленником, который проник в его дом в штате Небраска, сообщает ESPN.

В воскресенье в 4 утра он встретил незнакомца в своем доме в Омахе. Спортсмен боролся со злоумышленником более пяти минут, ожидая прибытия полиции. Приехавшие на место стражи порядка арестовали человека по имени Люк Хаберман.

— Меня разбудила жена и сказала, что в доме есть мужчина. Я не знал, было ли у него оружие. Моей целью было защитить свою семью. Жена собрала детей, отвела их в спальню и закрыла дверь.

Я не лгу, когда говорю, что это был один из самых сложных поединков за всю мою жизнь. Я вступил в бой, готовый умереть. Он принимал каждый удар и продолжал бороться со мной. Никто достаточно умный не врывается в чужой дом посреди ночи без оружия. Когда кто-то врывается ночью в чужой дом, это оканчивается плохо.

Смит и его семья — он живет со своей женой, свекровью и тремя дочерьми — не пострадали.

31-летний Смит за профессиональную карьеру одержал 32 победы и потерпел 14 поражений.