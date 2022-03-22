Хамзат Чимаев высмеял Камару Усмана

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев в очередной раз подколол чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Это тот самый парень, который нокаутирует Канело. Канело должно быть сильно напуган», — прокомментировал видео боксерской тренировки Усмана Чимаев.

Ранее Усман неоднократно утверждал, что он тот, кто остановит абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Я каждому говорю, что пойду туда [в бокс] и остановлю Канело, — сказал Усман в интервью ESPN. — Я должен поверить в это [в победу], потому что я действительно готов быть тем, кто сделает это».

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0). Поединок состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада. Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона на UFC 268, победив единогласным решением судей.