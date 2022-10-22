Мокаев — о победе над Гордоном: «Я недооценил этого парня, больше не могу допустить такого»

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) прокомментировал свою победу над канадцем Малкольмом Гордоном (14-6) на турнире UFC 280.

«Конечно, бой был сложнее, чем я думал, этот парень старше меня на 10 лет, мне всего 22 года. Я провел 3 боя за 6 месяцев, весогонка была непростой. Я недооценил этого парня, больше не могу допустить такого, никакой недооценки, когда соперник старше на 10 лет.

Он черный пояс, я только что получил пурпурный, но мне плевать, какой пояс у него. 100% я заслуживаю соперника из топ-15, дядя Дана, 50 тысяч! Салам-аллейкум всему Северному Кавказу, братья, сейчас тяжелая обстановка, дай Аллах вам здоровья и терпения, я очень горжусь, что я с Северного Кавказа, держим газ!" - сказал Мокаев.