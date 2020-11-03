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Боец ММА спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене

14:32
Теракт в Вене. Фото AFP
Теракт в Вене. Фото AFP

Австрийский боец Микаил Озен вместе с другом спасли раненого полицейского во время теракта в Вене, сообщает Hurriyet.

Мужчины помогли раненому офицеру добраться до машины скорой помощи, после чего помогли пожилой женщине. Также в теракте пострадал друг Озена.

2 ноября в Вене произошли теракты, в результате которых погибло по меньшей мере три человека. Спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени, 20-летнего нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции.

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