Боец ММА спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене

Австрийский боец Микаил Озен вместе с другом спасли раненого полицейского во время теракта в Вене, сообщает Hurriyet.

Мужчины помогли раненому офицеру добраться до машины скорой помощи, после чего помогли пожилой женщине. Также в теракте пострадал друг Озена.

2 ноября в Вене произошли теракты, в результате которых погибло по меньшей мере три человека. Спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени, 20-летнего нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции.