Боец ММА Магомед Исмаилов подвел итоги турнира UFC-242 в Абу-Даби. Напомним, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке соревнований удушающим приемом в третьем раунде.

— Вчера я лег спать со смешанными чувствами! Вроде есть чему радоваться, а также есть о чем погрустить! Для начала, хочу разделить горечь поражения со своими братьями! Было бы грандиозной чандой сказать сейчас: «не расстраивайтесь». Я расстроен, а вы тем более!

Такого пахаря как Маирбек, мне еще не доводилось видеть! Не представляю, что бы он не доработал в зале, а вот перепахать он может! Бывает что-то идет не по нашему плану, но мы не из тех — кто сворачивает с пути, после первого же камня об который споткнулись! Пусть горечь этого поражения сделает тебя только сильнее брат мой, Маирбек!

Шамиль один из лучших бойцов России, но соперник был лучше в борьбе, и думаю это единственное, в чем он был лучше тебя Шамиль! Подтягивай борьбу и Кертис для тебя не проблема! Лиана, все еще впереди, ты знаешь что нужно делать! Мои поздравления Зубайре, ты выиграл брат и с характером у тебя всё в порядке! После боя почти не соображал, но бой довел до конца!

Муслим Салихов просто шикарное исполнение брат. Омари, брат, недавно я думал что я самый опасный лысый. Мои поздравления, брат! Ну, а Махач Исламов, конечно, красавец, полное доминирование и красивая победа! Ладно, опять я за свое, правильно «Ислам Махачев». Очень рад твоей победе, брат ! Ну и, конечно же, Хабииииииб Нурмагомедоооов! У меня просто нет слов, с каждым боем я впечатлен все больше! Мои поздравления, чемпион! — написал Исмаилов в своем Instagram.