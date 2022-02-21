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Сегодня, 14:28

Джонни Уокер сделал заявление после страшного нокаута в бою с Хиллом

Боец ММА Уокер заявил, что в порядке после нокаута в поединке с Хиллом
Джонни Уокер.
Фото Instagram

Бразильский боец Джонни Уокер (18-7) опубликовал видео в Инстаграм, в котором рассказал о своем состоянии после боя с Джамалом Хиллом (10-1) на турнире UFC Fight Night 201 (19 февраля). Хилл отправил Уокера в нокаут в первом раунде.

«Я в порядке. Просто небольшой разрез, — говорит Уокер на видео. — Если в бою я отправился спать, значит что-то пошло неправильно. Давайте двигаться дальше. Спасибо всем за поддержку, люблю вас и этот спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но я никогда не сдамся».

В последних пяти поединках в UFC Джонни Уокер потерпел четыре поражения. Он проиграл Кори Андерсону (ТКО), Никите Крылову (единогласным решением судей), Тиаго Сантосу (единогласным решением судей) и Хиллу (КО).

Давид Хачатрян

ММА
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