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«Грязнуля он». Боец Бикрев — о сопернике Никулине

Боец ММА Дмитрий Бикрев высказался о своем сопернике Тимуре Никулине
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Боец ММА Дмитрий Бикрев высказался о своем сопернике Тимуре Никулине, с которым сразится в соглавном бою турнира PRAVDA.

«Грязнуля он. Не классический бой исповедует, а что-то там навязать может, например. Не очень зрелищный, но коварный. Они же готовятся под меня, значат смотрят мои бои. Могут удивить. Поэтому нельзя расслабляться», — сказал Бикрев РЕН ТВ.

Бикрев рассказал и о паузе в выступлениях, которая длилась почти год.

«Все это время я был в зале. Как-то сложилось так. С августа мы начали готовиться. Должен был уже три раза подраться, но так получилось. После последнего боя я готов был драться сразу», — отмечает он.

Зрители РЕН ТВ увидят этот бой 15 апреля в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/961024-boets-mma-bikrev-o-taktike-svoego-sopernika-nikulina-griaznulia-on
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