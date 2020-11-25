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Боец ММА Абасов задержан полицией после драки на дороге

05:17

На северо-западе Москвы произошла драка между водителями. Как сообщает Telegram-канал Baza, двое автомобилистов не поделили дорогу, из-за чего и возник конфликт.

Одним из задержанных является известный боец ММА Ислам Абасов. Сотрудникам МВД спортсмен заявил, что стал жертвой провокации и первым драться начал второй водитель.

Сейчас проводится проверка, после которой могут возбудить дело.?

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