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Сегодня, 08:57

Марлон Вера: «Я буду драться за пояс чемпиона UFC в ноябре»

Давид Хачатрян
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Топовый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера (20-7) уверен, что к концу года он станет новым чемпионом своего дивизиона.

«Алджо подерется с Сехудо где-то в марте. Я выиграю у Сэндхэгена в феврале. О’Мэлли подерется за титул в июне–июле. Я буду драться за пояс в ноябре на «Мэдисон-сквер-гарден». Звучит возбуждающе.

Если я выйду и покажу фантастическое выступление, выиграю нокаутом и не получу бой за титул, во всяком случае я получу деньги. Все ок. В глубине души я верю, что стану чемпионом мира. Однажды я буду носить пояс UFC. Куда мне спешить? Мне только 30 лет. У меня впереди лучшие годы. Нужно просто продолжать работать», — сказал Вера на The MMA Hour.

Вера и Кори Сэндхэген (15-4) подерутся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

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