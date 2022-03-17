«Хамзат ментально слаб». Ковингтон назвал условие для боя с Чимаевым

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что готов подраться с Хамзатом Чимаевым, если он одержит несколько боев против серьезных оппонентов.

«Чимаев как Дастин Порье, который говорит, что налетит на меня, как только меня увидит, но при встрече опускает голову, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Они пытаются строить из себя жестких, крутых парней. У Хамзата нет ни одной хорошей победы. Он уже говорит, что, возможно, откажется от боя. Мы все помним, как он хотел закончить карьеру из-за простуды. Он слаб ментально.

Хамзату нужно побить несколько претендентов, чтобы сразиться со мной. Посмотрите на мое резюме. Я бил чемпионов. Когда я бился с ними, они занимали вторую, третью, пятую строчку рейтинга. Мое резюме говорит само за себя. Этому парню нужно выиграть несколько хороших боев. Он выиграл 3-4 боя. Он еще не готов попасть в топ дивизиона. Это плохо кончится. Для начала ему нужно выиграть пару больших поединков, и затем мы поговорим".

Чимаев выиграл все 4 боя в UFC, и только один бой закончился во втором раунде.

В следующем бою он подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Бой пройдет в полусреднем весе.