Махачев поддержал Царукяна после поражения бойца от Гамрота
Российский легковес UFC Ислам Махачев поддержал Армана Царукяна после его поражения от поляка Матеуша Гамрота.
«Это было MMA высокого уровня. Поздравляю Гамрота с отличным выступлением. Арман, держи голову выше, тебя ждет большое будущее», — написал Махачев в Twitter.
Царукян и Гамрот сразились на турнире UFC Vegas 57. Итогом пятираундового боя стала победа Гамрота единогласным решением судей.
Теперь на счету Гамрота 21 победа, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. У Царукяна 18 побед и 3 поражения.
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