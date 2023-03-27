Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:25

47-летний дагестанский боец вызвал Дацика на бой: «Ты упадешь! Для тебя же лучше, если ты не встанешь»

Боец Магомедов отреагировал на выступление Дацика и Дос Сантоса на турнире Ural FC
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

47-летний дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) прокомментировал выступление Вячеслава Дацика и Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса на Ural FC, а также заявил, что нокаутирует «Рыжего Тарзана».

«Вы видели очередное противостояние [Дацика и Дос Сантоса], если это можно назвать противостоянием, — сказал Магомедов «СЭ». — Я изначально предполагал, что бой закончится именно так. Я не знаю, сколько еще продлится эта клоунада с участием Дацика. Он вырубает неподготовленных, непонятных бойцов. Конечно, он будет избегать боя со мной, так как я не стану для него мишенью. Это будет для меня очередной разогревочный бой. Конечно, надо отдать должное, что в последнее время Дацик поднял свой уровень по ударке, но этот уровень для очень слабых бойцов, как Мондрагон. Если российская публика хочет увидеть настоящий, качественный бой, я готов. Либо бокс, либо K-1. Дацик, хватит вызывать всяких мешков на бой. Я лично хочу тебя вызвать на бой, и я на 100 процентов уверен, что ты упадешь. Для тебя же будет лучше, если ты не встанешь».

Дацик нокаутировал Дос Сантоса в первом раунде. Бой состоялся 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.

Вячеслав Дацик
ММА
1
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хирамагомедов: «В Eagle FC больше драться не буду. Они слишком халатно относились ко мне»
Новости
RSS RSS
Все новости